Coruche recebe Festival Sons de Verão com música junto ao Sorraia nos meses de Junho e Julho

O festival Sons de Verão regressa a Coruche entre 13 de Junho e 11 de Julho, com espectáculos gratuitos em espaços como o Parque do Sorraia, o Pátio do Museu Municipal, a Avenida Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, a Praça da Liberdade e a Igreja da Misericórdia.

A edição de 2026 propõe uma programação ecléctica, que vai do folclore ao blues-rock, passando pelo rock português, pela canção popular, pela música de câmara e pelos ritmos brasileiros, convidando residentes e visitantes a viver as noites de sábado em ambiente de cultura e convívio.

O festival arranca no sábado, 13 de Junho, pelas 21h00, no Parque do Sorraia, com o Festival de Folclore comemorativo do 61.º aniversário do Rancho Folclórico Regional do Sorraia. Participam também o Rancho Etnográfico de Santa Maria de Negrelos, de Roriz, Santo Tirso, o Rancho Folclórico e Etnográfico Moleirinhas de Casconha, de Cernache, Coimbra, e o Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense, de Montemor-o-Novo.

No dia 20 de Junho, pelas 22h00, o Pátio do Museu Municipal recebe os L-Blues, banda que assinala 10 anos de carreira e apresenta o novo single “Boa Menina”, num concerto marcado pela fusão entre a intensidade do blues e a energia do rock.

A 27 de Junho, também às 22h00, os SuperNova actuam na Avenida Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, junto ao Café/Bar Pé na Margem, com um espectáculo de rock português pensado para várias gerações, assente em canções conhecidas do público, presença em palco e interacção com a audiência.

No sábado, 4 de Julho, pelas 22h00, a Praça da Liberdade — Largo do Pelourinho acolhe “Cantigas da Rua”, espectáculo protagonizado por Rita Ribeiro e Jorge Baptista da Silva, numa viagem pela memória musical portuguesa, entre fados, marchas, canções populares, temas de revista e bandas sonoras.

Os intérpretes são acompanhados por Luís Ribeiro, histórico guitarrista de Amália Rodrigues, e pelo acordeonista coruchense Tiago Pirralho, 15 vezes campeão nacional e quatro vezes campeão ibérico de acordeão, dando nova vida a temas como “Cartas de Amor”, “Nem às Paredes Confesso”, “Aldeia da Roupa Branca” e “Cantiga da Rua”.

A 11 de Julho, pelas 21h30, a Igreja da Misericórdia de Coruche recebe o Trío Berenson, integrado na programação do Festival Terras sem Sombra. O trio asturiano, formado por Daniel Jaime Pérez, no violino, Guillermo López Cañal, no violoncelo, e Marta Moldenhauer Zamora, no piano, apresenta um concerto dedicado ao reportório para trio entre o século XVIII e a contemporaneidade.

Na mesma noite, às 22h30, a Praça d’Água, no Parque do Sorraia, recebe o espectáculo “Ivete Sangalo & Daniela Mercury Tribute”, projecto criado em 2014 por músicos brasileiros e portugueses, sob direcção musical do maestro e pianista José Liaça, que recria temas emblemáticos das duas artistas brasileiras.

Com entrada livre em todos os espectáculos, o Sons de Verão volta a fazer das noites de sábado um ponto de encontro entre música, património e convívio em alguns dos espaços mais emblemáticos de Coruche.