Música coral leva espiritualidade ao Convento de Cristo
Coro Canto Firme de Tomar apresenta “Missa Sine Nomine” na Nave Manuelina, num concerto com entrada livre que atravessa séculos de música religiosa, da Idade Média ao século XX.
O Convento de Cristo, em Tomar, recebe no dia 13 de Junho, às 19h00, o concerto coral “Missa Sine Nomine”, pelo Coro Canto Firme de Tomar. A actuação decorre na Nave Manuelina e propõe uma viagem pela música religiosa ibérica, da Idade Média e da Renascença até à criação portuguesa do século XX. O programa inclui obras de compositores anónimos, motetos de Tomás Luís de Vitória e música de Eurico Carrapatoso, compositor português contemporâneo e autor da obra que dá nome ao concerto. A sessão terá a duração aproximada de 60 minutos.
A escolha da Charola e da Nave Manuelina do Convento de Cristo é assumida pela organização como parte essencial da experiência musical. A acústica do espaço, concebido para funções litúrgicas medievais e renascentistas, é considerada particularmente adequada ao repertório escolhido, reforçando a dimensão espiritual e expressiva do concerto. Esta será a estreia de “Missa Sine Nomine” no Convento de Cristo, estando prevista a apresentação do programa noutras igrejas e espaços patrimoniais. A entrada é livre, limitada à capacidade da sala.