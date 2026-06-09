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Cultura | 09-06-2026 12:00

Música coral leva espiritualidade ao Convento de Cristo

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Coro Canto Firme de Tomar apresenta “Missa Sine Nomine” na Nave Manuelina, num concerto com entrada livre que atravessa séculos de música religiosa, da Idade Média ao século XX.

O Convento de Cristo, em Tomar, recebe no dia 13 de Junho, às 19h00, o concerto coral “Missa Sine Nomine”, pelo Coro Canto Firme de Tomar. A actuação decorre na Nave Manuelina e propõe uma viagem pela música religiosa ibérica, da Idade Média e da Renascença até à criação portuguesa do século XX. O programa inclui obras de compositores anónimos, motetos de Tomás Luís de Vitória e música de Eurico Carrapatoso, compositor português contemporâneo e autor da obra que dá nome ao concerto. A sessão terá a duração aproximada de 60 minutos.
A escolha da Charola e da Nave Manuelina do Convento de Cristo é assumida pela organização como parte essencial da experiência musical. A acústica do espaço, concebido para funções litúrgicas medievais e renascentistas, é considerada particularmente adequada ao repertório escolhido, reforçando a dimensão espiritual e expressiva do concerto. Esta será a estreia de “Missa Sine Nomine” no Convento de Cristo, estando prevista a apresentação do programa noutras igrejas e espaços patrimoniais. A entrada é livre, limitada à capacidade da sala.

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