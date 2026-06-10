Concerto de tributo a Benny Goodman em Santarém

O concerto da Orquestra de Sopros de Ourém, com dois clarinetistas convidados, está agendado para sábado, 13 de Junho, e tem entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete no local.

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém recebe na noite de sábado, 13 de Junho, o concerto “Tributo a Benny Goodman - o Jazzista e o Erudito”. Para esta celebração de um dos maiores clarinetistas do século XX, a Orquestra de Sopros de Ourém convidou dois clarinetistas portugueses de referência: Vítor Fernandes (música erudita) e Paulo Bernardino (jazz). Cada um deles vai apresentar-se como solista, em obras específicas de cada uma das suas áreas musicais.

O restante programa terá ainda compositores que souberam fazer um interessante equilíbrio entre o jazz e a música erudita, algo que Benny Goodman fez com grande mestria ao longo da sua carreira. O concerto, marcado para as 21h30, tem entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete no local. Limitado à lotação do espaço.