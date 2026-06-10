Dançarão volta a transformar Ortiga em palco europeu de dança, música e comunidade

A aldeia de Ortiga, no concelho de Mação, volta a ser ponto de encontro de dançarinos, músicos, famílias e amantes das tradições populares. O Festival Dançarão regressa de 10 a 12 de Julho com cerca de 2.500 participantes esperados e uma programação espalhada por vários espaços da freguesia, sob o mote “É o q’á cá!”, numa edição que valoriza o que de melhor se faz na região. A apresentação do festival decorreu na terça-feira, 9 de Junho, no Núcleo Museológico de Ortiga. A presidente da Associação Dançarém, Fátima Vargas, explicou que o tema deste ano pretende reforçar a ligação ao território, envolvendo associações, instituições e população local no festival de danças tradicionais. “Este ano, o ‘É o q’á cá!’ tem a ver com aproveitar o que de melhor se faz na região”, afirmou a responsável, sublinhando o papel da comunidade na construção de um evento que já se afirmou como referência no movimento europeu de danças folk e balfolk.

Durante três dias, o Dançarão vai ocupar locais como a Praia Fluvial de Ortiga, o Bairro EDP da Barragem de Belver e o jardim da Liga Regional de Melhoramentos. A programação cruza oficinas de dança, bailes, concertos, caminhadas, actividades de bem-estar, jogos tradicionais, arruadas e propostas para crianças, através do espaço Dançarinho. O cartaz musical junta artistas e projectos de vários países europeus, incluindo Bélgica, Itália e Espanha, além de propostas nacionais. As oficinas decorrem diariamente e incluem iniciação ao folk, mazurka, danças do Congo de Captieux, danças do mundo, danças do Ribatejo, forró, kizomba, salsa, danças japonesas contemporâneas, bretãs e minhotas. O programa integra ainda caminhadas com as Rotas de Mação, caminhada sonora, ensemble de música, yoga, tai chi, oficina de bicicletas, jogos tradicionais e batidas de fado. Um dos momentos mais ligados à identidade local será protagonizado pelo Grupo Etnográfico de Ortiga, com danças tradicionais e uma recriação histórica do “Bater o Fado”, reforçando a dimensão comunitária de um festival que vive tanto dos palcos como da participação popular. A organização destaca o envolvimento de juntas de freguesia, associações culturais e sociais, voluntários e entidades locais na logística e programação.

O impacto do Dançarão ultrapassa a dimensão cultural. A afluência prevista deverá ter reflexos positivos nos alojamentos, restaurantes e comércio de Ortiga, de Mação e de concelhos vizinhos, numa altura em que o festival volta a atrair público de norte a sul do país e participantes de vários países europeus, como Espanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Suíça.