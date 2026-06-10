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Cultura | 10-06-2026 18:00

Férias Activas vão ocupar jovens de Fátima com desporto, cultura e natureza

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Programa aprovado em reunião de câmara destina-se a crianças e jovens dos 10 aos 15 anos e decorre durante os meses de Julho e Agosto.

A Câmara Municipal aprovou o Programa “Férias Activas 2026”, destinado à ocupação dos tempos livres de crianças e jovens durante os meses de Julho e Agosto. A iniciativa dirige-se a participantes dos 10 aos 15 anos e pretende oferecer uma resposta organizada, segura e educativa no período das férias escolares. O programa de Verão inclui actividades desportivas, oficinas artísticas, jogos de grupo, passeios culturais e momentos de contacto com a natureza, procurando aliar diversão, aprendizagem e convívio. A autarquia sublinha que o objectivo não passa apenas por ocupar o tempo livre dos mais novos, mas também por criar condições para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais.
As “Férias Activas” pretendem ainda incentivar a descoberta de novos talentos e interesses, promover amizades e proporcionar experiências enriquecedoras fora do contexto escolar. A iniciativa assume-se como uma forma de transformar as férias num tempo de crescimento, partilha e participação em actividades diversificadas.

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