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Cultura | 10-06-2026 12:00

Festival de Yoga com actividades em Santarém e Abrantes

Festival de Yoga com actividades em Santarém e Abrantes
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Festival de Yoga, este ano com o tema “Viver em Yoga”, decorre até 21 de Junho com actividades gratuitas em vários pontos do país para celebrar o Dia Internacional do Yoga.

A Federação Portuguesa de Yoga (FPY), com sede em Santarém, volta a promover o Festival de Yoga, que este ano decorre até 21 de Junho, através de um programa diversificado de actividades gratuitas. A iniciativa tem como principal objectivo dar a conhecer o conceito de "Viver em Yoga" e proporcionar à comunidade o contacto com diferentes práticas desta filosofia de vida. Para isso, a FPY promove um conjunto de aulas abertas, presenciais e online, orientadas por professores de várias regiões do país. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.
Para dia 11 de Junho estão previstas três sessões conduzidas por Joana Oliveira, na AMA – Associação Movimento Aberto, em Santarém, e online, em horários distintos: 12h45, 19h00 e 20h30. No dia 12, Nuno Simples facilita uma aula presencial no espaço Estrela d'Alma, em Abrantes, com transmissão online.
Dia 15, às 19h30, há aula de Yoga na AMA em santarém, com Raquel Lopes. Dia 16 mais uma aula, às 18h30, com Nuno Simples, em formato presencial, no espaço Estrela d'Alma, em Abrantes. No dia 17, destaque para o I Encontro de Yoga Sénior, que terá lugar, entre as 9h00 e as 15h00, na Casa do Campino, reunindo participantes das Universidades Seniores de Santarém, Alcanede, Sardoal e Chamusca.
No dia 18 de junho, a programação dirige-se a públicos específicos, com três actividades orientadas por Joana Oliveira: Yoga Pós-parto (11h30), Yoga para Grávidas (12h30), ambas em formato presencial e online e Yoga para Crianças (18h00) em formato presencial na AMA, em Santarém. A 19 de Junho, às 7h00, Liliane Pereira conduz uma aula online.
As comemorações do Dia Internacional do Yoga, este ano sob o tema "Yoga para um Envelhecimento Saudável", assinalado a 21 de Junho, incluem um conjunto de iniciativas em diferentes localidades do país, como Lisboa, Porto e Santarém, com actividades a decorrer na sede da Federação Portuguesa de Yoga, no Campo Infante da Câmara, ao longo do dia.

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