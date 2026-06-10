Mercados da Estação levam produtos locais e artesanato ao centro de Fátima

Fátima vai passar a receber os “Mercados da Estação”, uma iniciativa destinada à promoção, divulgação e comercialização de produtos locais e regionais. A realização do evento foi aprovada na reunião de Câmara de Ourém de 1 de Junho e pretende criar uma montra regular para produtores, artesãos e associações, valorizando aquilo que o território tem para oferecer. O novo modelo prevê quatro edições anuais, associadas às estações do ano: Mercado da Primavera, Mercado de Verão, Mercado de Outono e Mercado de Inverno. A autarquia entende que esta periodicidade permitirá dar regularidade à iniciativa, ao mesmo tempo que a adapta aos ciclos naturais da produção agrícola e à disponibilidade sazonal dos produtos.

Os mercados vão decorrer na Avenida D. José Alves Correia da Silva, junto ao Posto de Turismo de Fátima, uma zona central e de forte passagem, especialmente em períodos de maior afluência de visitantes à cidade. A escolha do local procura garantir maior visibilidade aos participantes e facilitar o contacto directo entre produtores e consumidores. Podem participar nos “Mercados da Estação” produtores agrícolas e agroalimentares, produtores de bens transformados de origem local, artesãos, criadores de artesanato local e associações. A iniciativa surge como mais uma aposta na dinamização económica e cultural de Fátima, procurando aproximar a produção local dos residentes, peregrinos e turistas que passam pela cidade. Além da componente comercial, os mercados assumem também uma dimensão de valorização identitária, ao promoverem produtos e saberes ligados ao concelho e à região.