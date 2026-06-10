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Cultura | 10-06-2026 07:00

Samuel F. Pimenta lança novo livro em Santarém

Samuel F. Pimenta lança novo livro em Santarém
FOTO – Vitorino Coragem
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“Atlas das Criaturas Mágicas de Portugal” tem apresentação marcada para dia 20 de junho, na Livraria Aqui Há Gato, em Santarém.

“Atlas das Criaturas Mágicas de Portugal” é o título do novo livro de Samuel F. Pimenta, natural de Santarém. A apresentação pública do livro está agendada para 20 de Junho, na Livraria Aqui Há Gato, em Santarém, pelas 18h30. A partir de uma recolha da tradição literária e oral, o autor identificou e seleccionou mais de 70 criaturas míticas do imaginário popular português, com ilustrações de Helena Soares.
Naquele que é o seu primeiro livro infanto-juvenil, Samuel F. Pimenta não esqueceu a região de onde é originário, tendo incluído criaturas do distrito de Santarém, como os Mouros Encantados de Alcanhões, a Moura Encantada dos Olhos d’Água, em Alcanena, e os Gigantes Cardiga e Almourol.

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