Constância volta a pedir apoio estatal para a Casa Memória de Camões

Constância voltou a celebrar Luís de Camões entre 6 e 10 de Junho, com as XXIX Pomonas Camonianas, uma festa que cruza tradição, literatura, recriação histórica e participação popular. Durante vários dias, a vila ribeirinha recuou ao século XVI para homenagear o poeta maior da língua portuguesa, reforçando também o apelo ao Governo para que apoie a concretização da Casa Memória de Camões. O presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira, sublinha que as Pomonas Camonianas reafirmam a ligação singular da vila ao autor de Os Lusíadas. O programa incluiu mercado quinhentista, venda de frutos e flores referidos na obra camoniana, animação de rua, recriações históricas, espectáculos, palestras, poesia e iniciativas científicas ligadas à astronomia.

Para o autarca, o evento olha para o passado, mas também para o presente e para o futuro. E é nesse futuro que entra a Casa Memória de Camões, espaço há muito desejado pelo município e pela comunidade, mas que continua sem os meios necessários para funcionar como verdadeiro equipamento cultural. “Temos o Monumento a Camões, temos o Jardim-Horto, temos uma Casa Memória que precisa efectivamente de ser dotada com recursos, requalificada e colocada ao serviço do país, da Europa e do mundo”, defende Sérgio Oliveira, que considera que este não deve ser visto apenas como um projecto local, mas como uma responsabilidade nacional.

A Câmara de Constância mantém contactos com o Ministério da Cultura, mas ainda não há decisões concretas. O município pretende reabilitar os edifícios anexos à Casa Memória, criar acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida e dotar o espaço de conteúdos digitais e recursos humanos permanentes. No ano passado, a autarquia estimou entre 1,5 e dois milhões de euros o investimento necessário para concluir o projecto e abrir o espaço ao público com programação regular.

As Pomonas Camonianas envolvem a comunidade escolar, associações locais, instituições sociais e centenas de participantes trajados à época. Entre os momentos mais simbólicos estão o Mercado Quinhentista, as danças de época, o teatro, as exposições e a tradicional deposição de coroas de flores junto ao Monumento a Camões, no Dia de Portugal. O Centro Ciência Viva de Constância associou-se também às comemorações, com actividades dedicadas ao asteróide “(5160) Camões”, sessões de cinema imersivo sobre Os Lusíadas, palestras e leituras de poesia.