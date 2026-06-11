Legião 501 Portugal leva universo Star Wars ao Cine-Teatro de Benavente

O Cine-Teatro de Benavente recebe, no dia 12 de Junho, a partir das 21h00, a Legião 501 Portugal, no âmbito da estreia do filme “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, da Lucasfilm, naquela sala de cinema.

Sete anos depois, a franquia Star Wars regressa às telas de cinema e a Legião 501, reconhecida pela Lucasfilm e pela Disney, junta-se à festa em Benavente.

O Mandalorian e Grogu vão ganhar vida fora do grande ecrã, juntamente com outras personagens da saga, através dos fatos de alta qualidade usados pelos membros da Legião 501 Portugal.

A iniciativa promete transformar a sessão de cinema numa experiência diferente, com uma recepção especial aos espectadores, muitas fotografias e sorrisos à mistura, atraindo fãs da saga e outros curiosos ao Cine-Teatro de Benavente.