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Cultura | 11-06-2026 10:00

Legião 501 Portugal leva universo Star Wars ao Cine-Teatro de Benavente

Legião 501 Portugal leva universo Star Wars ao Cine-Teatro de Benavente
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Fãs da saga vão poder viver uma experiência diferente à entrada da sala, com a presença da Legião 501 Portugal e várias figuras reconhecíveis do universo criado pela Lucasfilm.

O Cine-Teatro de Benavente recebe, no dia 12 de Junho, a partir das 21h00, a Legião 501 Portugal, no âmbito da estreia do filme “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, da Lucasfilm, naquela sala de cinema.
Sete anos depois, a franquia Star Wars regressa às telas de cinema e a Legião 501, reconhecida pela Lucasfilm e pela Disney, junta-se à festa em Benavente.
O Mandalorian e Grogu vão ganhar vida fora do grande ecrã, juntamente com outras personagens da saga, através dos fatos de alta qualidade usados pelos membros da Legião 501 Portugal.
A iniciativa promete transformar a sessão de cinema numa experiência diferente, com uma recepção especial aos espectadores, muitas fotografias e sorrisos à mistura, atraindo fãs da saga e outros curiosos ao Cine-Teatro de Benavente.

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