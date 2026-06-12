Carnaval de Verão leva festa às ruas de Samora Correia

Samora Correia recebe este fim-de-semana, dias 13 e 14 de Junho, a primeira edição do Carnaval de Verão, uma iniciativa da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS), que pretende levar às ruas da cidade a alegria, a criatividade e a animação associadas ao Carnaval Samorense.

O programa arranca no sábado, 13 de Junho, às 21h30, com um desfile nocturno pelas ruas da cidade. A festa prossegue, a partir das 23h00, na zona ribeirinha, com um Baile Carnavalesco de Verão, que contará com a animação de DJ Nuno Sardo, Baila Maria e AfricanGroove.

No domingo, 14 de Junho, o Carnaval volta às ruas de Samora Correia, com novo desfile carnavalesco marcado para as 17h00. A organização promete uma tarde marcada pelas cores dos fatos, pela fantasia, pela música e pela animação.

Reconhecido como o Maior Carnaval do Ribatejo, o Carnaval de Samora Correia é vivido há várias décadas de forma intensa, mobilizando gerações de samorenses e atraindo milhares de visitantes.

A criatividade dos grupos, os carros alegóricos, a sátira bem-humorada e os tradicionais mascarados trapalhões fazem parte da identidade de uma festa que ultrapassou as fronteiras da cidade e que surge agora numa edição especial de Verão.