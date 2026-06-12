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Cultura | 12-06-2026 09:32

Vila Franca de Xira recebe elite da dança urbana em competição com 2 mil participantes

danca hip hop palco dancarinos ilustrativ
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Hip Hop Unite Portugal Qualifier 2026 decorre este fim de semana no campo do cevadeiro e inclui actividades gratuitas para o público.

O Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira será palco, este fim-de-semana, de uma das maiores competições de dança urbana realizadas em Portugal. O Hip Hop Unite Portugal Qualifier 2026 deverá atrair, segundo a estimativa do município, cerca de dois mil bailarinos de todo o país, que disputarão um lugar na representação nacional do campeonato mundial da modalidade.
Organizado pelo Hip Hop Unite Portugal em parceria com a Dance Life Academy e com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, o evento promete dois dias de intensa actividade, marcados por actuações coreográficas, espírito competitivo e demonstrações de elevado nível técnico.
Em competição estarão grupos e bailarinos de várias categorias, avaliados por um painel especializado, numa prova que servirá para selecionar os representantes portugueses que marcarão presença na fase mundial do Hip Hop Unite.
Antes do arranque oficial da competição, a organização promove, hoje, sexta-feira, uma série de sessões de dança urbana abertas à comunidade. Os workshops, de participação gratuita e sem necessidade de inscrição, destinam-se a todos os interessados em experimentar diferentes estilos e contactar de perto com profissionais da área.

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