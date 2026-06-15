uma parceria com o Jornal Expresso
15/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 15-06-2026 18:00

Arraial popular no Centro Cultural Regional de Santarém

campino barrete ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Centro Cultural Regional de Santarém abre portas no dia 18 de Junho para uma grande festa de convívio, cultura e tradição, a partir das 18h00.

O Centro Cultural Regional de Santarém abre portas no dia 18 de Junho para uma grande festa de convívio, cultura e tradição, a partir das 18h00. “Os Santos Populares são um momento para juntar famílias, amigos, vizinhos e toda a comunidade em torno daquilo que nos une: a alegria, a arte, a música e o espírito de partilha que faz de Santarém um lugar tão especial”, diz a organização. Não vão faltar a música e animação, sardinha assada, bifanas, cerveja fresca e outros refrigerantes.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Vale Tejo
    10-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região