Arraial popular no Centro Cultural Regional de Santarém

O Centro Cultural Regional de Santarém abre portas no dia 18 de Junho para uma grande festa de convívio, cultura e tradição, a partir das 18h00.

O Centro Cultural Regional de Santarém abre portas no dia 18 de Junho para uma grande festa de convívio, cultura e tradição, a partir das 18h00. “Os Santos Populares são um momento para juntar famílias, amigos, vizinhos e toda a comunidade em torno daquilo que nos une: a alegria, a arte, a música e o espírito de partilha que faz de Santarém um lugar tão especial”, diz a organização. Não vão faltar a música e animação, sardinha assada, bifanas, cerveja fresca e outros refrigerantes.

