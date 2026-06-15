Cultura | 15-06-2026 18:00
Arraial popular no Centro Cultural Regional de Santarém
foto ilustrativa
O Centro Cultural Regional de Santarém abre portas no dia 18 de Junho para uma grande festa de convívio, cultura e tradição, a partir das 18h00.
O Centro Cultural Regional de Santarém abre portas no dia 18 de Junho para uma grande festa de convívio, cultura e tradição, a partir das 18h00. “Os Santos Populares são um momento para juntar famílias, amigos, vizinhos e toda a comunidade em torno daquilo que nos une: a alegria, a arte, a música e o espírito de partilha que faz de Santarém um lugar tão especial”, diz a organização. Não vão faltar a música e animação, sardinha assada, bifanas, cerveja fresca e outros refrigerantes.
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