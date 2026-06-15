Exposição colectiva no Fórum Actor Mário Viegas

O Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém, tem em exibição, até 27 de Junho, uma exposição colectiva que reúne trabalhos de estudantes do Atelier do João.

O Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém, tem em exibição uma exposição colectiva que reúne trabalhos de estudantes do Atelier do João, numa mostra conjunta de trabalhos seleccionados e organizados sob curadoria de Marco Mendonça Varela. A exposição pode ser visitada até 27 de Junho, de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 18h30, e aos sábados das 10h00 às 13h00. A entrada é livre