Cultura | 15-06-2026 21:00
Exposição colectiva no Fórum Actor Mário Viegas
foto ilustrativa
O Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém, tem em exibição, até 27 de Junho, uma exposição colectiva que reúne trabalhos de estudantes do Atelier do João.
O Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém, tem em exibição uma exposição colectiva que reúne trabalhos de estudantes do Atelier do João, numa mostra conjunta de trabalhos seleccionados e organizados sob curadoria de Marco Mendonça Varela. A exposição pode ser visitada até 27 de Junho, de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 18h30, e aos sábados das 10h00 às 13h00. A entrada é livre
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