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Cultura | 15-06-2026 11:07

Foto da Ponte da Chamusca vence concurso fotográfico

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Cerimónia de entrega de Bolsas de Estudo, Prémios do 6.º Concurso Fotográfico e Medalhas de Honra da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande reuniu estudantes, premiados, homenageados e comunidade.

O Cineteatro da Chamusca recebeu a cerimónia de atribuição de Bolsas de Estudo, entrega de prémios do 6.º Concurso Fotográfico e atribuição de Medalhas de Honra da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande. A cerimónia ficou marcada pela atribuição das Bolsas de Estudo a estudantes de Mestrado Não Integrado e Doutoramento, uma iniciativa que visa reconhecer o mérito académico e apoiar a continuação dos estudos superiores dos jovens da freguesia. Um dos momentos de maior destaque da cerimónia foi a entrega dos prémios do 6.º Concurso Fotográfico, tendo o 1.º Prémio, no valor de 300 euros, sido atribuído à fotografia da autoria de Almerinda Nalha, da Ponte da Chamusca, distinguindo a qualidade, criatividade e sensibilidade do trabalho. Foram ainda distinguidos o 2.º Prémio, no valor de 200 euros, atribuído à fotografia de Elisete Gomes Carrinho, e o 3.º Prémio, no valor de 100 euros, atribuído à fotografia de Vítor Lopes.
Outro momento da cerimónia foi a atribuição das Medalhas de Honra, uma distinção destinada a reconhecer o mérito e o contributo de personalidades e entidades para a comunidade. Foram homenageados Kevin Monteiro, Luís Petisca, Julita Saraiva, Manuel João Ferreira e a Equipa Sub-14 Feminina do Chamusca Basket, Campeã Nacional da época 2024/2025. A Tertúlia de Teatro da Universidade Sénior da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande apresentou um quadro teatral, contribuindo para um ambiente de convívio e celebração.

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