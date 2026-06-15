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Cultura | 15-06-2026 21:00

Tomar Jazz transforma a cidade em palco de música, livros e artes visuais

Tomar Jazz transforma a cidade em palco de música, livros e artes visuais
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Festival decorre entre 25 e 28 de Junho no Cine-Teatro Paraíso, Complexo Cultural da Levada e Jardim do Mouchão, com músicos consagrados, jovens talentos e projectos emergentes.

Tomar volta a afirmar-se como cidade de criação e encontro cultural com mais uma edição do Festival Tomar Jazz, que decorre entre 25 e 28 de Junho e junta concertos, formação artística e propostas que cruzam a música com a literatura e as artes visuais. A programação passa pelo Cine-Teatro Paraíso, pelo deck do Complexo Cultural da Levada e pelo Jardim do Mouchão, levando o jazz a diferentes espaços da cidade. A abertura está marcada para 25 de Junho, no Cine-Teatro Paraíso, com o espectáculo “Jazz-rusalém. CriaSons, Concertos com Livros”, inspirado na obra “Jerusalém”, de Gonçalo M. Tavares, com direcção musical de André Carvalho. No dia seguinteo programa arranca com a Mostra Porta Jazz, que apresenta os projectos “Queda Áscua”, de Joana Raquel, e “Oximoro”, de João Martins. A iniciativa inclui ainda a oficina “Desenhar ao Som”, orientada pelo artista Carlo Giovanni, reforçando a ligação do festival às artes visuais. À noite o Cine-Teatro Paraíso recebe o trio Peace of the Wild Things, num concerto dedicado à redescoberta de espirituais negros, hinos protestantes e repertório original inspirado nesse universo musical.
O sábado, 27 de Junho, começa com o Combo Jazz do CRT Peralva, projecto tomarense dedicado à interpretação de repertório clássico e contemporâneo do jazz. Depois o destaque vai para o concerto comemorativo dos 40 anos do Sexteto de Jazz de Lisboa, integrado numa digressão especial que revisita quatro décadas de criação musical do grupo. Entre os músicos participantes está Mário Laginha, uma das referências maiores do jazz nacional. O último dia do festival, domingo, abre no Jardim do Mouchão com a Orquestra Jazz de Tomar – Little Big Band, dirigida por Kyle Green. O encerramento está marcado para as 18h00, no deck do Complexo Cultural da Levada, com os Desafinados.

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