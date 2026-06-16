Feira do Livro de Tomar evoca Lopes-Graça a poucos passos da casa onde nasceu

A Feira do Livro de Tomar abriu portas na sexta-feira, 5 de Junho, no Complexo Cultural da Levada, com um programa que aposta na literatura, no encontro com autores e na valorização da memória cultural do concelho. A edição deste ano tem como um dos momentos mais simbólicos a evocação de Fernando Lopes-Graça, compositor, musicólogo e resistente antifascista nascido em Tomar há 120 anos. A homenagem ganha força acrescida pelo facto de Lopes-Graça ter nascido a poucas centenas de metros do recinto onde decorre o certame.

No domingo, 7 de Junho, Fausto Neves e Alexandre Branco Weffort apresentaram duas obras dedicadas ao compositor tomarense: Em torno de Lopes-Graça – Pensamento, Resistência, Criação e A força da palavra em Fernando Lopes-Graça – Aspectos do pensamento político. A sessão propôs uma reflexão sobre uma das figuras maiores da cultura portuguesa do século XX, cuja obra cruzou criação artística, pensamento crítico e intervenção cívica. A 16.ª edição da Feira do Livro, que decorre até 14 de Junho, conta com a presença de vários nomes da literatura e da divulgação cultural. O escritor Rui Zink abre o ciclo de encontros literários esta sexta-feira, às 21h00, com a apresentação do romance Olga salva o mundo. No sábado, Marco Neves, professor universitário e divulgador de linguística, apresentou As raízes da Língua – A história de 50 palavras portuguesas, seguindo-se José Gameiro com o romance O outro. Também no domingo, Fernando Pinto do Amaral, poeta, ensaísta e antigo comissário do Plano Nacional de Leitura, participou numa sessão dedicada à sua obra Contos Suicidas. Ao longo da semana, o programa inclui ainda apresentações de livros, conversas com autores, sessões de poesia, literatura infantil, história local, cibersegurança, numerologia, oficinas artísticas e actividades dinamizadas pelo Centro Ciência Viva de Tomar. O certame é organizado pelo município de Tomar e pela Livraria e Papelaria Nova, mantendo a parceria com a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, responsável pela exploração do espaço de bar durante o evento.