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Cultura | 16-06-2026 07:00

Festival de Folclore em Fontainhas

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O Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Graínho e Fontaínhas vai organizar mais uma edição do Festival de Folclore Bairro, marcado para sábado, 27 de Junho, a partir das 22h00, em Fontainhas, Santarém.

O Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Graínho e Fontaínhas vai organizar mais uma edição do Festival de Folclore Bairro, marcado para sábado, 27 de Junho, a partir das 22h00, em Fontainhas, Santarém. Para além do grupo organizador, vão actuar grupos vindos de Alcobaça, Vila Nova de Famalicão, Condeixa a Nova e Viseu. Pelas 17h30 horas, haverá uma recepção aos grupos participantes no salão nobre da Câmara de Santarém.

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