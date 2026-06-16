Cultura | 16-06-2026 07:00
Junta mete na gaveta Alverca Band Fest por falta de tempo e dinheiro
foto ilustrativa
Problemas na formação do executivo no final do ano passado levaram a Junta de Alverca a não avançar com a quarta edição do festival de bandas este ano, que vinha batendo recordes de inscrições desde a sua criação.
Este ano não se vai realizar o Alverca Band Fest, o concurso de novas bandas promovido pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. O evento, que tem como objectivo descobrir e promover novos talentos musicais de diversos estilos, não se vai realizar por falta de dinheiro e de disponibilidade.
A informação foi avançada pelo presidente da junta, Carlos Gonçalves (CDU), na última assembleia de freguesia, depois de questionado sobre o assunto pela oposição. Na origem da decisão estão os atrasos que se verificaram na formação do executivo, como O MIRANTE noticiou, que acabaram por invalidar a realização do concurso que vinha sucessivamente batendo recordes de participação.
“Este ano não vai acontecer o Alverca Band Fest porque a disponibilidade não foi o que devia ser. Mas teremos todo o interesse no futuro em falar e colocar este festival a andar”, afirmou o autarca. O concurso de bandas dava como prémio aos vencedores a possibilidade de integrar o cartaz das festas da cidade e actuar ao vivo perante a comunidade.
O ano passado realizou-se a terceira edição do concurso, nos dias 22 e 23 de Março no Centro Cultural do Bom Sucesso em Alverca, tendo sido registadas 24 inscrições. O júri seleccionou dez bandas finalistas para actuarem ao vivo no centro cultural e a banda “Mão Cabeça” acabou por vencer o concurso, ganhando o direito a actuar nas festas da cidade.
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