Arraial na Vila anima centro histórico de Torres Novas

O Largo Dom Diogo Fernandes de Almeida, em Torres Novas, será, no dia 19 de Junho, o palco da iniciativa, “Arraial na Vila”, promovida pela “Vila” Bairro Digital, que promete trazer mais vida, animação e dinamismo ao coração da cidade, numa celebração dedicada aos Santos Populares.

O Arraial nasce da colaboração e envolvimento dos comerciantes do Bairro, que têm assumido um papel activo na construção desta iniciativa, contribuindo com ideias e propostas para tornar o centro histórico mais atractivo, participativo e dinâmico.

Na sexta-feira, dia 19 de Junho, ao longo da tarde e da noite, os visitantes poderão desfrutar de diversas tasquinhas, onde não faltará a habitual sardinha assada, de uma quermesse, dinamizada por uma Instituição de Solidariedade Social, da venda de manjericos e de vários jogos tradicionais, elementos que reforçam o ambiente festivo característico das celebrações populares portuguesas.

A animação musical será um dos pontos altos do evento, com a actuação do DJ Ruben Gameiro entre as 18h00 e as 21h00, garantindo um ambiente descontraído e festivo durante o final da tarde. A partir das 21h00, sobe ao palco Xarepa Band, que promete colocar o público a cantar e a dançar pela noite dentro.

Com o “Arraial na Vila”, a “Vila” Bairro Digital pretende valorizar o comércio local e transformar o centro histórico de Torres Novas num espaço de encontro, tradição e animação, convidando a população a viver uma noite marcada pela cultura popular, gastronomia, música e convívio.