Cultura | 17-06-2026 12:00
Liberdade é o tema de mais uma Tertúlia de Poesia em Constância
foto ilustrativa
A iniciativa está marcada para sábado, 20 de Junho, a partir das 16h00, e desta vez vai ter lugar ao ar livre, no Jardim-Horto de Camões.
A liberdade é o tema de mais uma tertúlia poética promovida pela Casa Memória de Camões em Constância. A iniciativa está marcada para sábado, 20 de Junho, a partir das 16h00, e desta vez vai ter lugar ao ar livre, no Jardim-Horto de Camões. A organização refere que cada um dos participantes tem a liberdade absoluta de levar na bagagem o que lhe apetecer: o poeta famoso ou desconhecido, o poema heróico ou um texto romântico, a partilha mais pessoal ou mais cosmopolita.
Os visitantes terão ainda oportunidade de experimentar o sistema de visitas autónomas ao Jardim-Horto de Camões através de uma aplicação com Inteligência Artificial, inaugurado no dia 10 de Junho, no âmbito das Pomonas Camonianas.
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