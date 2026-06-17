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Cultura | 17-06-2026 18:00

Museu Carlos Reis celebra 89 anos com encontro sobre colecções e memórias

Museu Carlos Reis celebra 89 anos com encontro sobre colecções e memórias
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O Museu Municipal Carlos Reis assinala 89 anos no dia 20 de Junho, em Torres Novas, com um encontro dedicado às histórias e colecções que ligam museus portugueses.

O Museu Municipal Carlos Reis, em Torres Novas, celebra no dia 20 de Junho o 89.º aniversário da sua fundação com a iniciativa “Histórias e coleções que nos unem”, marcada para as 15h00.
Inaugurado em 1937 como Biblioteca-Museu Municipal de Torres Novas, o espaço assinala a data com a participação de representantes do Museu Municipal Santos Rocha, da Figueira da Foz. As duas instituições integram a Rede Portuguesa de Museus e partilham percursos e desafios ligados à preservação e divulgação do património.
O encontro dará destaque à ligação entre o espólio do pintor Carlos Reis, conservado em Torres Novas, e o de João Reis, seu filho, actualmente depositado no museu figueirense. A celebração termina em ambiente festivo, com a actuação do grupo de cantares As Meninas do Alcorriol, às 16h30, no pátio do museu. A entrada é livre.

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