Museu Carlos Reis celebra 89 anos com encontro sobre colecções e memórias

O Museu Municipal Carlos Reis, em Torres Novas, celebra no dia 20 de Junho o 89.º aniversário da sua fundação com a iniciativa “Histórias e coleções que nos unem”, marcada para as 15h00.

Inaugurado em 1937 como Biblioteca-Museu Municipal de Torres Novas, o espaço assinala a data com a participação de representantes do Museu Municipal Santos Rocha, da Figueira da Foz. As duas instituições integram a Rede Portuguesa de Museus e partilham percursos e desafios ligados à preservação e divulgação do património.

O encontro dará destaque à ligação entre o espólio do pintor Carlos Reis, conservado em Torres Novas, e o de João Reis, seu filho, actualmente depositado no museu figueirense. A celebração termina em ambiente festivo, com a actuação do grupo de cantares As Meninas do Alcorriol, às 16h30, no pátio do museu. A entrada é livre.

