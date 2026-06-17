Pontével recebe “Encontro com a Arte nas nossas Igrejas”

A vila de Pontével vai receber a 2.ª sessão dos “Encontro com Arte nas nossas Igrejas, uma iniciativa da Unidade Pastoral do Cartaxo, que irá decorrer no dia 28 de Junho pelas 15h00 na capela de Nossa Senhora do Desterro, em Pontével. Integrado na programação da Artével, o encontro terá como destaque a apresentação do património da igreja de Pontével actualmente disponível no site da Unidade Pastoral. O programa inclui ainda uma conferência sobre a iconografia mariana da paróquia, conduzida pelo padre Marco Casquilho.

O projecto pretende aproximar a comunidade do património artístico e religioso existente nas igrejas do concelho, incentivando a descoberta e valorização deste legado cultural. Para isso, além dos conteúdos disponibilizados online, está prevista a realização de vários encontros ao longo de dois anos, percorrendo as diferentes paróquias do concelho do Cartaxo.