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Cultura | 18-06-2026 07:00

Benavente volta a marchar ao ritmo da tradição popular

Benavente volta a marchar ao ritmo da tradição popular
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A iniciativa promete juntar várias marchas convidadas, num percurso entre o Largo do Mercado Mensal e o Parque 25 de Abril, com exibições junto à Igreja Matriz.

A 9.ª edição das Marchas Populares de Benavente realiza-se a 20 de Junho, a partir das 21h00, numa iniciativa da Associação Recreativa Senhora da Graça de Benavente.
O desfile tem início marcado para as 21h00 no Largo do Mercado Mensal e culmina no Parque 25 de Abril com as exibições a decorrerem em frente à Igreja Matriz.
Participam nesta edição a Marcha de Benavente, Marcha de Almeirim, Marcha Benfica do Ribatejo, Marcha da Família - Alcanede, Marcha de Fazendas de Almeirim e Marcha ARPICB.
A apresentação estará a cargo de Diana David, José Santos e Cátia Sofia. Os padrinhos da iniciativa são Diana David e Bruno Rocha.

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