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Cultura | 18-06-2026 19:50

Idosos voltam a desfilar na Passerelle d’Ouro em Vila Franca de Xira

Idosos voltam a desfilar na Passerelle d’Ouro em Vila Franca de Xira
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Praça de toiros Palha Blanco recebe a 30ª edição do evento que este ano é apresentado por João Baião e Micaela.

A Praça de Touros “Palha Blanco”, em Vila Franca de Xira, recebe na sexta-feira, 19 de Junho, a 30.ª edição da Passerelle d’Ouro, um dos eventos da agenda cultural do concelho, promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira. Com entrada livre, a iniciativa promete uma noite dedicada à moda, à música e à celebração da diversidade, reunindo em palco mais de 150 modelos de diferentes gerações. Ao longo desta edição, vão desfilar 122 seniores do concelho, 45 jovens e 14 crianças, numa representação intergeracional que envolve 16 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e Comissões de Reformados do Concelho, bem como quatro IPSS ligadas à deficiência. A Passerelle d’Ouro destaca-se pelos valores que promove: a valorização da imagem da pessoa idosa, o envelhecimento activo, o convívio entre gerações e a inclusão das pessoas com deficiência. O evento será apresentado por João Baião e Micaela e contará ainda com actuações de Noninho Navarro, de artistas do panorama nacional e de grupos culturais locais. O desfile contará também com a presença de nomes conhecidos do mundo da moda e da televisão, como Afonso Vilela, Merche Romero, Sylvie Dias e Valter Carvalho, reforçando o glamour que caracteriza esta iniciativa. Com direcção artística de Joaquim Salvador, a Passerelle d’Ouro continua a apostar na apresentação das tendências de moda, maquilhagem e cabelos, contando nesta edição com o envolvimento de 19 lojas, 10 cabeleireiros e dois maquilhadores, num trabalho desenvolvido em colaboração com o comércio local. Ao celebrar três décadas de existência, a Passerelle d’Ouro quer continuar a afirmar-se como um encontro inspirador entre gerações, marcado pela emoção, pela partilha e pela valorização da participação de todos. A entrada é livre.

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