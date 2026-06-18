Sopa da Pedra Solidária levou Almeirim ao Luxemburgo no Dia de Portugal
Confraria Gastronómica de Almeirim viajou até ao Luxemburgo com uma missão solidária, onde distribuiu cerca de 600 sopas da pedra a pessoas em situação de vulnerabilidade.
No dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a Confraria Gastronómica de Almeirim levou a Sopa da Pedra Solidária até ao Luxemburgo, com o Alto Patrocínio do Presidente da República. A iniciativa permitiu a confecção de cerca de 600 doses de sopa da pedra na Associação Stëmm vun der Strooss, apoiando pessoas em situação de vulnerabilidade.
A comitiva de Almeirim marcou ainda presença no jantar comemorativo do 10 de Junho, que contou com a presença do presidente da câmara de Hosingen, do presidente da Câmara de Barcelos, Mário Constantino Lopes, do vice-presidente da Câmara de Estarreja, Carlos Vicente, do presidente da Câmara de Gouveia, Jorge Ferreira, e do vereador da Câmara de Almeirim, Mário Figueiredo.
Houve também tempo para uma visita ao Parlamento Europeu, num momento de partilha e afirmação da identidade portuguesa além-fronteiras. A participação da Confraria Gastronómica de Almeirim nesta missão constituiu um reconhecimento do trabalho desenvolvido na preservação e divulgação do património gastronómico local. A iniciativa reforçou igualmente o papel da gastronomia portuguesa como elemento de união entre comunidades espalhadas pelo mundo.