Sopa da Pedra Solidária levou Almeirim ao Luxemburgo no Dia de Portugal

No dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a Confraria Gastronómica de Almeirim levou a Sopa da Pedra Solidária até ao Luxemburgo, com o Alto Patrocínio do Presidente da República. A iniciativa permitiu a confecção de cerca de 600 doses de sopa da pedra na Associação Stëmm vun der Strooss, apoiando pessoas em situação de vulnerabilidade.

A comitiva de Almeirim marcou ainda presença no jantar comemorativo do 10 de Junho, que contou com a presença do presidente da câmara de Hosingen, do presidente da Câmara de Barcelos, Mário Constantino Lopes, do vice-presidente da Câmara de Estarreja, Carlos Vicente, do presidente da Câmara de Gouveia, Jorge Ferreira, e do vereador da Câmara de Almeirim, Mário Figueiredo.

Houve também tempo para uma visita ao Parlamento Europeu, num momento de partilha e afirmação da identidade portuguesa além-fronteiras. A participação da Confraria Gastronómica de Almeirim nesta missão constituiu um reconhecimento do trabalho desenvolvido na preservação e divulgação do património gastronómico local. A iniciativa reforçou igualmente o papel da gastronomia portuguesa como elemento de união entre comunidades espalhadas pelo mundo.