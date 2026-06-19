Arraial Solidário junta tradição e voluntariado no ISLA Santarém

O ISLA Santarém vai celebrar os santos populares com um arraial solidário no dia 23 de Junho, entre as 16h00 e as 22h00, no campus da instituição. A iniciativa, integrada no projecto ISLA Voluntário, alia a festa popular à solidariedade, com o valor angariado a reverter para o Centro de Bem‑Estar Social de Vale de Figueira.

O evento promete música popular, quermesse, doçaria, manjericos e sardinhas no pão, num ambiente de convívio aberto à comunidade. A organização sublinha que o objectivo é “celebrar a tradição e contribuir para quem mais precisa”, reforçando o papel do ISLA na dinamização social e cultural da cidade.