Cultura | 19-06-2026 12:06
Arraial Solidário junta tradição e voluntariado no ISLA Santarém
O valor angariado vai para o Centro de Bem‑Estar Social de Vale de Figueira
O ISLA Santarém vai celebrar os santos populares com um arraial solidário no dia 23 de Junho, entre as 16h00 e as 22h00, no campus da instituição. A iniciativa, integrada no projecto ISLA Voluntário, alia a festa popular à solidariedade, com o valor angariado a reverter para o Centro de Bem‑Estar Social de Vale de Figueira.
O evento promete música popular, quermesse, doçaria, manjericos e sardinhas no pão, num ambiente de convívio aberto à comunidade. A organização sublinha que o objectivo é “celebrar a tradição e contribuir para quem mais precisa”, reforçando o papel do ISLA na dinamização social e cultural da cidade.
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