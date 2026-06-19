Associação recupera festas de Vale de Santarém 26 anos depois

A Letras Festivas, Associação Comissão de Festas da Vila do Vale de Santarém, criada em Novembro de 2025, decidiu recuperar as tradicionais festas anuais da vila, que não se realizavam desde o ano 2000. Com o tema "Festival das Fogaceiras", as festas regressam ao Vale de Santarém este fim de semana, de 19 a 21 de Junho, com um programa que promete muito convívio e animação.

Durante os três dias são vários os grupos musicais e DJs que animar o recinto, que conta com restaurante e quermesse. O leilão de fogaças está marcado para as 20h45 de sábado e no domingo, pelas 10h30, realiza-se uma procissão seguida de missa campal e de um almoço de convívio.