Cultura | 19-06-2026 10:44
Associação recupera festas de Vale de Santarém 26 anos depois
Com o tema "Festival das Fogaceiras", as festas regressam ao Vale de Santarém este fim de semana, de 19 a 21 de Junho, com um programa que promete muito convívio e animação.
A Letras Festivas, Associação Comissão de Festas da Vila do Vale de Santarém, criada em Novembro de 2025, decidiu recuperar as tradicionais festas anuais da vila, que não se realizavam desde o ano 2000. Com o tema "Festival das Fogaceiras", as festas regressam ao Vale de Santarém este fim de semana, de 19 a 21 de Junho, com um programa que promete muito convívio e animação.
Durante os três dias são vários os grupos musicais e DJs que animar o recinto, que conta com restaurante e quermesse. O leilão de fogaças está marcado para as 20h45 de sábado e no domingo, pelas 10h30, realiza-se uma procissão seguida de missa campal e de um almoço de convívio.
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