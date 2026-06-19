Cultura | 19-06-2026 19:20
Colete Encarnado em VFX com Toy, D.A.M.A e Camané como cabeças de cartaz
Considerada um dos momentos mais emblemáticos do calendário festivo ribatejano, a celebração presta homenagem às ligações de Vila Franca de Xira à Lezíria do Tejo e à figura do Campino.
A festa do Colete Encarnado regressa a Vila Franca de Xira nos dias 3, 4 e 5 de Julho com cinco palcos espalhados pela cidade e uma programação que promete três dias de animação intensa.
Entre os nomes em destaque no cartaz estão Toy, Fernando Daniel, D.A.M.A e Camané, uma das vozes maiores do fado contemporâneo. O cartaz recebe ainda os espanhóis Raya Evolution e a festa oficial M80.
Considerada um dos momentos mais emblemáticos do calendário festivo ribatejano, a celebração presta homenagem às ligações de Vila Franca de Xira à Lezíria do Tejo e à figura do Campino.
Ao longo dos três dias o programa integra momentos tradicionais como toiros nas ruas e em praça, campinos nas suas montadas, tertúlias em desfile, animação itinerante e várias iniciativas que dão vida ao centro da cidade.
Entre os momentos mais marcantes contam-se a Missa Rociera, a Corrida de Campinos e as tradicionais esperas de toiros pela cidade, experiências que continuam a atrair milhares de visitantes.
O ponto alto da edição deste ano será a Homenagem ao Campino, que distingue Francisco Honrado, distinguido com o Pampilho de Honra. Nesta vara ficará inscrito o nome de “Joaquim Carlos do Santos”, numa homenagem póstuma a uma figura marcante da campinagem.
* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE
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