Considerada um dos momentos mais emblemáticos do calendário festivo ribatejano, a celebração presta homenagem às ligações de Vila Franca de Xira à Lezíria do Tejo e à figura do Campino.

Colete Encarnado em VFX com Toy, D.A.M.A e Camané como cabeças de cartaz

A festa do Colete Encarnado regressa a Vila Franca de Xira nos dias 3, 4 e 5 de Julho com cinco palcos espalhados pela cidade e uma programação que promete três dias de animação intensa.

Entre os nomes em destaque no cartaz estão Toy, Fernando Daniel, D.A.M.A e Camané, uma das vozes maiores do fado contemporâneo. O cartaz recebe ainda os espanhóis Raya Evolution e a festa oficial M80.

Considerada um dos momentos mais emblemáticos do calendário festivo ribatejano, a celebração presta homenagem às ligações de Vila Franca de Xira à Lezíria do Tejo e à figura do Campino.

Ao longo dos três dias o programa integra momentos tradicionais como toiros nas ruas e em praça, campinos nas suas montadas, tertúlias em desfile, animação itinerante e várias iniciativas que dão vida ao centro da cidade.

Entre os momentos mais marcantes contam-se a Missa Rociera, a Corrida de Campinos e as tradicionais esperas de toiros pela cidade, experiências que continuam a atrair milhares de visitantes.

O ponto alto da edição deste ano será a Homenagem ao Campino, que distingue Francisco Honrado, distinguido com o Pampilho de Honra. Nesta vara ficará inscrito o nome de “Joaquim Carlos do Santos”, numa homenagem póstuma a uma figura marcante da campinagem.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE