UniToiro promove debate sobre o futuro das corridas de toiros em Vila Franca de Xira

O futuro das corridas de toiros estará em destaque a 20 de Junho, às 18h00, com a realização da primeira edição das “TAUROTALKS”, iniciativa promovida pela UniToiro – Associação de Jovens Aficionados, em parceria com a Tertúlia Cirófila, considerada a mais antiga tertúlia tauromáquica em actividade no concelho de Vila Franca de Xira. O encontro terá lugar na sede da Tertúlia Cirófila, situada no Cais de Vila Franca de Xira, junto ao rio Tejo, e pretende lançar o debate em torno da evolução da tauromaquia e dos desafios que se colocam ao seu futuro, em particular no que respeita à atracção de novos públicos e gerações mais jovens. Sob moderação de Hélder Milheiro, presidente da direção da CULTA – Associação Portuguesa do Património Tauromáquico e antigo secretário-geral da ProToiro, o painel reúne diferentes intervenientes ligados ao sector taurino: Rodrigo Dotti, futuro cabo do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, o novilheiro João D’Alva, a cavaleira Soraia Costa, o ganadero Felipe Núncio e Manuel Santos Lima, que abordará o papel da comunicação na divulgação e percepção pública da tauromaquia. De acordo com a organização, o objectivo passa por criar um espaço de reflexão e partilha de ideias sobre possíveis mudanças e caminhos para garantir maior atractividade e sustentabilidade da corrida de toiros no futuro. Com entrada gratuita, o evento incluirá também um momento de convívio entre aficionados, num ambiente informal ao pôr do sol, acompanhado de jantar. A iniciativa acontece na antecâmara da festa do Colete Encarnado e pretende afirmar-se como um espaço regular de discussão sobre o presente e o futuro da actividade taurina.