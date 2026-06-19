uma parceria com o Jornal Expresso
19/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 19-06-2026 18:00

UniToiro promove debate sobre o futuro das corridas de toiros em Vila Franca de Xira

UniToiro promove debate sobre o futuro das corridas de toiros em Vila Franca de Xira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O objectivo passa por criar um espaço de reflexão e partilha de ideias sobre possíveis mudanças e caminhos para garantir maior atractividade e sustentabilidade da corrida de toiros no futuro.

O futuro das corridas de toiros estará em destaque a 20 de Junho, às 18h00, com a realização da primeira edição das “TAUROTALKS”, iniciativa promovida pela UniToiro – Associação de Jovens Aficionados, em parceria com a Tertúlia Cirófila, considerada a mais antiga tertúlia tauromáquica em actividade no concelho de Vila Franca de Xira. O encontro terá lugar na sede da Tertúlia Cirófila, situada no Cais de Vila Franca de Xira, junto ao rio Tejo, e pretende lançar o debate em torno da evolução da tauromaquia e dos desafios que se colocam ao seu futuro, em particular no que respeita à atracção de novos públicos e gerações mais jovens. Sob moderação de Hélder Milheiro, presidente da direção da CULTA – Associação Portuguesa do Património Tauromáquico e antigo secretário-geral da ProToiro, o painel reúne diferentes intervenientes ligados ao sector taurino: Rodrigo Dotti, futuro cabo do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, o novilheiro João D’Alva, a cavaleira Soraia Costa, o ganadero Felipe Núncio e Manuel Santos Lima, que abordará o papel da comunicação na divulgação e percepção pública da tauromaquia. De acordo com a organização, o objectivo passa por criar um espaço de reflexão e partilha de ideias sobre possíveis mudanças e caminhos para garantir maior atractividade e sustentabilidade da corrida de toiros no futuro. Com entrada gratuita, o evento incluirá também um momento de convívio entre aficionados, num ambiente informal ao pôr do sol, acompanhado de jantar. A iniciativa acontece na antecâmara da festa do Colete Encarnado e pretende afirmar-se como um espaço regular de discussão sobre o presente e o futuro da actividade taurina.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Vale Tejo
    17-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região