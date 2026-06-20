Muita música e tradição nas Festas da Cidade do Cartaxo

As Festas da Cidade do Cartaxo regressam entre 18 e 24 de Junho com um programa que volta a combinar grandes espectáculos musicais com as tradições ribatejanas que marcam a identidade do concelho, onde não poderiam faltar as actividades taurinas.

Organizado pela Câmara Municipal do Cartaxo, o evento ocupará o centro da cidade e contará com concertos de artistas e bandas como Los Romeros (18 de Junho), The Quad Tones e Bárbara Bandeira (19 de Junho), Los Invictus e Karetus (20 de Junho) e Turma do Rock (21 de Junho). O programa inclui ainda actuações de DJs ao longo das noites festivas, nomeadamente DJ Vassalo e DJ AgriRui na sexta-feira, e DJ Dede e DJ Avô das Batidas no sábado.

A componente tradicional continua também a assumir um papel central, com marchas populares, festival de folclore, largadas de touros, vacadas, demonstrações de pegas e uma corrida de touros marcada para a noite de 20 de Junho, na Praça de Touros do Cartaxo. O programa inclui ainda arraial popular, gastronomia regional e diversas iniciativas promovidas pelo movimento associativo local.

Entre os destaques estão também uma etapa do Campeonato Nacional de Queda Livre de Precisão na manhã de sábado, actividades dedicadas às crianças e o passeio “A Bicicleta – Passado e Presente”. As celebrações encerram a 24 de Junho com a eucaristia e a procissão em honra de São João Baptista, padroeiro da cidade. Com excepção das iniciativas realizadas na Praça de Touros, todas as actividades das Festas da Cidade têm entrada gratuita.