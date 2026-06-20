Polícia promete tolerância zero para quem estragar a festa do Colete Encarnado

Comandante da PSP, Bruno Pereira, avisa que a força policial vai apostar forte no policiamento, incluindo com sistemas avançados de monitorização e drones para controlar eventuais focos de insegurança. Protecção civil anuncia dispositivo com 161 operacionais e 79 viaturas.

A cidade de Vila Franca de Xira vai voltar a ser uma cidade sem carros no primeiro fim-de-semana de Julho durante as festas do Colete Encarnado e a Polícia de Segurança Pública (PSP) promete tolerância zero para quem causar distúrbios à ordem pública. Bruno Pereira, comandante da divisão policial de VFX, pede à população para, durante a festa, evitar levar o carro para o centro da cidade e optar por transportes públicos para aceder ao centro da cidade.

O responsável da PSP diz também estar a montar um forte dispositivo policial para estar nas ruas durante a festa e pede à população que respeite as ordens da polícia.

“Já fui responsável pela segurança de vários eventos de grandes dimensões mas o Colete Encarnado é muito peculiar, porque ao contrário dos outros eventos que tinham um recinto controlado aqui o recinto da festa é a cidade inteira. Este vai ser um evento com alguns riscos mas não queremos que a violência estrague a festa e vamos estar muito atentos a tudo o que possa acontecer”, anunciou o responsável, durante a conferência de imprensa de apresentação do programa do Colete Encarnado, realizada na sexta-feira, 19 de Junho.

Bruno Pereira anunciou a implementação nas ruas de um dispositivo humano mas também tecnológico que permita actuar mais rapidamente em eventuais focos de desacato que existam, incluindo com meios aéreos e drones para identificar autores de desordem da ordem pública. “Vamos reforçar os meios tecnológicos ao nosso dispor e vamos tentar ser mais rápidos na actuação, incluindo usando meios aéreos”, explicou, a propósito dos desacatos que aconteceram na última feira das tertúlias, em Maio deste ano, onde agentes da PSP foram atacados à pedrada.

Também o dispositivo de Protecção Civil e Bombeiros, pela voz do comandante António Carvalho, anunciou o envolvimento no terreno de 161 operacionais e 79 viaturas, com um Posto Médico Avançado para garantir a segurança e assistência do público que participa no Colete. “Temos tido muitos constrangimentos com o hospital e as urgências de pediatria e por vezes tínhamos de levar os menores para Lisboa. Com este posto poderemos dar uma primeira resposta no centro”, explicou.

Para evitar que a população use automóvel o município volta a disponibilizar um serviço de autocarros “shuttle” gratuitos, em percurso circular entre Vialonga e Vila Franca de Xira, em diferentes horas da madrugada. Também haverá de sábado para domingo, às 03h30, um comboio especial gratuito entre Vila Franca de Xira e a estação do Oriente no Parque das Nações.

A acompanhar o presidente da câmara de VFX na apresentação do programa da festa estiveram também o campino homenageado, Francisco Honrado; o Provedor da Misericórdia de VFX, Armando Jorge de Carvalho; Fátima Nalha, em representação da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira; o Presidente da Escola de Toureio José Falcão, Miguel Falcão; o Presidente da Associação de Tertúlias Tauromáquicas do Concelho de Vila Franca de Xira, Guilherme Nunes; o empresário da Praça Palha Blanco, Bernardo Alexandre e o Cabo dos Forcados de VFX, Vasco Pereira.