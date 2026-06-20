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Cultura | 20-06-2026 15:00

Possível villa romana descoberta em Alcanena

Possível villa romana descoberta em Alcanena
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Carta Arqueológica identificou um sítio inédito, com cerca de seis hectares, entre Louriceira e Malhou. Executivo admite dar prioridade futura à investigação da área, que poderá ter impacto cultural, turístico e económico.

A Carta Arqueológica do Concelho de Alcanena trouxe à luz a identificação de um possível sítio romano inédito, localizado entre Louriceira e Malhou, que poderá corresponder a uma villa ou a uma granja do período do Império Romano. O assunto foi abordado em reunião de câmara, depois de a Carta Arqueológica ter sido apresentada publicamente a 18 de Abril, na Junta de Freguesia de Bugalhos, pelo arqueólogo Marco Liberato. O levantamento, desenvolvido ao longo dos últimos dois anos, identificou 103 sítios arqueológicos, 17 igrejas, 54 achados isolados e 213 outras ocorrências patrimoniais, permitindo ao município dispor de uma leitura mais rigorosa sobre a ocupação humana do concelho ao longo dos séculos.
Na reunião, o vereador Samuel Frazão saudou o trabalho realizado e questionou se existe previsão para avançar com a exploração de alguns dos locais identificados. A resposta veio do vereador da Cultura, Gabriel Feitor, que destacou a relevância do novo sítio arqueológico, com cerca de seis hectares e vestígios datados do Império Romano. Segundo o autarca, trata-se de um caso inédito no concelho pela sua dimensão e importância histórica. “É o primeiro sítio do concelho de Alcanena datado do Império Romano com esta profundidade e podemos estar a falar de uma villa ou de uma granja”, afirmou Gabriel Feitor, acrescentando que a área “merece alguma reflexão para o ano, no orçamento”.
Também o vice-presidente da câmara, Nuno Silva, reforçou o potencial da descoberta, sublinhando que os indícios de se tratar de uma villa romana são “muito fortes”. O autarca referiu que, após ter questionado o técnico responsável sobre as prioridades de intervenção, lhe foi transmitido que fazia todo o sentido que este local passasse a ser uma prioridade.

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