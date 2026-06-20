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Cultura | 20-06-2026 19:13

Vale de Santarém em festa 26 anos depois

Vale de Santarém em festa 26 anos depois
FOTO – Facebook João Teixeira Leite
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A Letras Festivas, Associação Comissão de Festas da Vila do Vale de Santarém recuperou festas anuais que não se realizavam há 26 anos.

Com o tema "Festival das Fogaceiras", as festas anuais regressaram ao Vale de Santarém este fim de semana, de 19 a 21 de Junho, com muito convívio e animação. A Letras Festivas, Associação Comissão de Festas da Vila do Vale de Santarém, criada em Novembro de 2025, decidiu recuperar as tradicionais festas anuais da vila, que não se realizavam desde o ano 2000.
Durante os três dias são vários os grupos musicais e DJs que animar o recinto, que conta com restaurante e quermesse. O leilão de fogaças está marcado para as 20h45 deste sábado e no domingo, pelas 10h30, realiza-se uma procissão seguida de missa campal e de um almoço de convívio.
O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, que reside no Vale de Santarém, marcou presença no primeiro dia dos festejos e deu conta disso nas redes sociais. “Foi um dia que ficará para sempre na memória de todos nós. Ver a dedicação da população, o empenho incansável da Comissão de Festas e a união de toda a nossa gente foi verdadeiramente emocionante. Sou do Vale de Santarém e sinto no coração a importância deste momento. É muito mais do que o regresso de umas festas; é a celebração da nossa identidade, das nossas raízes e da força de uma comunidade que nunca deixou de acreditar”, partilhou o autarca.

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