Alcanena leva programação cultural a todas as freguesias

O município de Alcanena promove entre Junho e Dezembro o programa 'TODES', uma iniciativa de descentralização cultural que levará teatro, música, dança e outras expressões artísticas a todas as freguesias e aldeias do concelho. "O TODES é Teatro, Oficinas, Danças, Experiências e Som, um acrónimo para dar a percepção de todos, porque todos contam. É o nosso programa de descentralização cultural do concelho de Alcanena e baseia-se sobretudo na descentralização territorial, para chegarmos às localidades mais pequenas e que têm menos acesso a programação", disse o vereador da Cultura da Câmara de Alcanena, Gabriel Feitor.

O programa, que decorre até Dezembro, arranca no domingo, 21 de Junho, no Centro Ciência Viva do Alviela, com o espectáculo "Teatro D. Robertos", e está integrado numa estratégia iniciada em 2022 para aproximar a oferta cultural das populações fora dos circuitos habituais e dos equipamentos culturais tradicionais. Segundo Gabriel Feitor, a iniciativa pretende levar espetáculos a espaços pouco habituais para este tipo de programação, como mercados, largos, campos de jogos, lagares, salões paroquiais ou outros locais de encontro comunitário. "Queremos extravasar portas fora do Cine-Teatro São Pedro e que a programação chegue a todos", afirmou.

O programa resulta também do reforço do financiamento obtido pelo município através da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses e da Direcção-Geral das Artes (DGArtes), que passou de 50 mil para 100 mil euros anuais até 2029. Segundo Gabriel Feitor, a descentralização e a democratização cultural constituíram um dos pilares da candidatura apresentada pelo município.

O concelho de Alcanena tem sete freguesias e uniões de freguesia e o objectivo passa por assegurar que a programação alcance não apenas as sedes, mas também as dezenas de lugares e de aldeias de menor dimensão. Como exemplo, apontou a realização de iniciativas em localidades sem equipamentos culturais próprios, como o Carvalheiro, onde será apresentado o espectáculo radiofónico "Caminho de Cabras", com participação da comunidade local.

O vereador disse que a estratégia visa não apenas levar espcetáculos às populações, mas também criar hábitos de participação cultural. A escolha dos locais teve em conta as características de cada comunidade e dos espaços disponíveis, procurando adaptar os projectos artísticos às especificidades de cada território.

