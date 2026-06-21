Castelos, salinas, museus e monumentos são as maravilhas do distrito de Santarém

O distrito de Santarém assume protagonismo nas Novas 7 Maravilhas de Portugal, concurso nacional que pretende valorizar o património português, ao colocar nove bens na lista de finalistas sujeitos a votação pública. A selecção resultou da avaliação de 629 candidaturas por 140 especialistas, que escolheram 147 finalistas para a fase seguinte da iniciativa. Entre os patrimónios finalistas do distrito estão o Castelo de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, o Castelo Templário de Tomar, a Barragem de Castelo do Bode, a Casa Estúdio Carlos Relvas, na Golegã, a Catedral de Santarém, o Mercado Municipal de Santarém, o Palácio da Justiça de Santarém, a Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça e as Salinas de Rio Maior.

A presença destes nove patrimónios confirma a diversidade e a riqueza histórica, cultural e paisagística da região, com representações nas áreas militar, religiosa, museológica, industrial, arquitectónica e natural. O município de Santarém destaca-se com três patrimónios finalistas: a Catedral, o Mercado Municipal e o Palácio da Justiça. Este último vai receber, no dia 29 de Agosto, um dos programas associados ao concurso. O presidente da câmara, João Teixeira Leite, considera que a presença do concelho nesta fase representa um momento de afirmação nacional do património escalabitano.

Na Golegã, a Casa Estúdio Carlos Relvas concorre na categoria de História, na região Alentejo e Ribatejo, sendo o único representante ribatejano nessa categoria. O vice-presidente da autarquia, Diogo Rosa, destacou o orgulho pela nomeação, sublinhando que, entre mais de 600 candidaturas, a Casa Estúdio conseguiu integrar o lote restrito dos 147 finalistas. A distinção ganha ainda maior simbolismo no ano em que se assinalam os 150 anos daquele espaço ligado à história da fotografia em Portugal. Também em Alpiarça, a presença da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça entre os finalistas é vista como um reconhecimento do valor histórico, artístico e cultural do legado de José Relvas, figura maior da história republicana portuguesa.

O Castelo de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, volta a afirmar-se como um dos grandes cartões de visita do Ribatejo, enquanto o Castelo Templário de Tomar reforça a presença da região entre os grandes monumentos nacionais. A Barragem de Castelo do Bode, situada entre os concelhos de Abrantes e Tomar, e as Salinas de Rio Maior, completam a representação do distrito, mostrando que o património ribatejano vai muito além da pedra monumental e se estende à paisagem, à água, ao sal e à memória colectiva.

A próxima etapa das Novas 7 Maravilhas de Portugal passa pelas galas regionais, com votação pública, que vão determinar os patrimónios vencedores nas diferentes categorias antes da final nacional, prevista para Setembro.