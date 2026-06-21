Constância celebrou Camões entre antiguidades, mercado quinhentista e memória histórica

Constância voltou a vestir-se de época para celebrar Camões e Portugal. A vila acolheu, na quarta-feira, 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, mais uma jornada das XXIX Pomonas Camonianas, iniciativa que levou animação ao centro histórico e voltou a ligar a memória do poeta à identidade cultural do concelho. A Praça Alexandre Herculano e a Avenida das Forças Armadas receberam a Feira de Antiguidades e Velharias, reunindo dezenas de expositores oriundos de várias zonas do país. Entre objectos antigos, peças decorativas, artefactos de valor artístico e utensílios com história, foram muitos os visitantes que passaram pelo coração da vila, num ambiente marcado pela recriação histórica.

Pelas ruas circularam figurantes trajados com indumentária evocativa do século XVI, contribuindo para o cenário quinhentista que caracteriza as Pomonas Camonianas. A iniciativa, que decorreu entre 6 e 10 de Junho, tem na sua origem o Mercado Quinhentista, uma exposição-venda de flores e frutos referidos por Luís de Camões na sua obra, evocando também os tempos em que o poeta terá vivido em Constância. Entre as bancas, destacaram-se as bonecas tradicionais de Constância, a doçaria típica do concelho, frutas, plantas e especiarias, numa mostra que cruzou tradição, cultura popular e património local. O programa incluiu ainda cerimónias protocolares, com deposição de flores no Monumento a Luís de Camões, e momentos de animação, como as danças medievais realizadas no Miradouro do Zêzere.

O Centro Ciência Viva de Constância também se associou às celebrações, apresentando um programa próprio com palestras sobre astronomia e a obra camoniana, sessões de cinema imersivo no Planetário e, já durante a noite, uma observação do asteróide (5160) Camões no Parque de Astronomia. Com quase três décadas de história, as Pomonas Camonianas continuam a afirmar-se como uma das iniciativas mais emblemáticas de Constância, cruzando a evocação de Camões com a valorização do património, da cultura e das tradições locais.