Festival de Jazz e Blues no Vale de Santarém

O jardim público do Vale de Santarém vai receber, no fim de semana de 10, 11 e 12 de Julho, o primeiro Festival de Jazz e Blues.

O jardim público do Vale de Santarém vai receber no fim de semana de 10, 11 e 12 de Julho o primeiro Festival de Jazz e Blues. Jagoda Sings and Swings (sexta), Improvistos e Lokomotiv (sábado) e The Blues Hackers (domingo) são os grupos que compõem o programa. No recinto vai haver um bar com petiscos.

Destaque ainda para uma masterclass para alunos das escolas de música de Santarém, que funcionará na Sociedade Recreativa Operária (SRO) do Vale de Santarém, orientado pela professora Margarida Campelo, do Hot Clube, e com apoio do professor Nuno Campos da ARS Música da SRO Santarém. Os alunos vão dar um espectáculo no domingo, 12 de Julho, às 16h30, na SRO do Vale.

No dia 4 de Julho, pelas 11h00, o programa será apresentado no Mercado Municipal de Santarém e, no mesmo dia, pelas 21h00, na SRO do Vale de Santarém, com o café concerto pelo grupo DEZACINCO.

A organização é da Associação Cultural do Vale de Santarém Identidade e Memória, que conta com a colaboração da SRO do Vale de Santarém e a parceria da Associação New Vibrations, bem como com apoios da Junta de Freguesia do Vale de Santarém e da Câmara Municipal de Santarém.