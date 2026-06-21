As Jornadas afirmam-se como um dos momentos centrais do Tricentenário da Notícia Histórica de Alcanede e Pernes, promovendo diálogo entre investigadores, instituições e comunidade, e reforçando o compromisso com a preservação e divulgação do património de um território que se orgulha de quase nove séculos de história.

Jornadas da História e do Património em Pernes, a 4 de julho, depois da primeira sessão em Alcanede

As Jornadas da História e do Património, integradas no Programa do Tricentenário da Notícia Histórica de Alcanede e Pernes, tiveram início no passado 20 de junho reunindo em Alcanede investigadores, especialistas e membros da comunidade num dia dedicado ao estudo, valorização e debate sobre o património histórico do território.

O programa começou com uma visita guiada ao Museu de Arqueologia da Igreja Matriz de Alcanede, onde os participantes puderam observar materiais arqueológicos provenientes de diferentes fases de ocupação e compreender melhor a evolução histórica do templo. Seguiu-se uma deslocação ao Núcleo Histórico da Família Montez, espaço museológico que preserva coleções de ferramentas, armas, documentação e objetos de oficina acumulados ao longo de várias gerações. Estas visitas permitiram contextualizar, no terreno, muitos dos temas que seriam aprofundados nas comunicações da tarde.

A sessão científica decorreu no Auditório do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, onde se destacou o significado do tricentenário como oportunidade para aprofundar o conhecimento histórico e reforçar a ligação entre investigação académica e comunidade.

Foram apresentadas comunicações que abordaram diferentes dimensões da história e do património de Alcanede. Luís Duarte Melo enquadrou os objetivos gerais das comemorações e os eixos de ação em curso. Rosário Salema de Carvalho, diretora do Museu Nacional do Azulejo, destacou a singularidade dos conjuntos cerâmicos locais; Aurélio Lopes analisou tradições religiosas e práticas comunitárias; a arqueóloga Célia Silva apresentou novos dados sobre fases construtivas e intervenções de conservação; Luís Ferreira abordou a história e gestão comunitária destes espaços seculares; Maria Antónia Amaral, do Património Cultural, IP, analisou a evolução histórica e os desafios de preservação do castelo de Alcanede e Rui Mesquita Mendes revelou a atuação do arquiteto no século XVII, apontando para a Igreja Matriz de Alcanede.

A segunda sessão das Jornadas terá lugar em Pernes, no dia 4 de julho de 2026, dando continuidade ao ciclo de conferências, agora com foco alargado ao património artístico, documental e arquitectónico da freguesia.

As Jornadas afirmam-se como um dos momentos centrais do Tricentenário da Notícia Histórica de Alcanede e Pernes, promovendo diálogo entre investigadores, instituições e comunidade, e reforçando o compromisso com a preservação e divulgação do património de um território que se orgulha de quase nove séculos de história.