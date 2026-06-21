Póvoa de Santa Iria celebrou cruzeiro religioso e cultural do Tejo com inauguração de salão

A cidade da Póvoa de Santa Iria viveu na tarde de sábado, 13 de Junho, mais um momento marcante da sua vida colectiva ao acolher o XII Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, num dia assinalado pela forte participação da comunidade ribeirinha, pelo espírito de convívio e pela celebração da identidade avieira. O encontro voltou a afirmar-se como uma manifestação de fé e união, reunindo participantes que mantêm viva a tradição ligada ao rio Tejo e à devoção a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo.

Um dos momentos mais simbólicos do dia foi a inauguração do Salão Alfredo Vicente Fernandes, numa homenagem ao fundador da Associação Cultural Avieiros da Póvoa de Santa Iria (ACAPSI), conhecido carinhosamente na comunidade como “mestre Cálão”, recentemente falecido e recordado como um dos grandes porta-estandartes da cultura avieira.

A organização deixou nas redes sociais um agradecimento especial a todos aqueles que participaram no cruzeiro religioso, destacando que são essas pessoas que representam a verdadeira essência do evento, através da fé e do convívio entre comunidades. A celebração teve início, como habitualmente, no Cais de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, de onde partiu a procissão até às instalações da Associação Cultural Avieiros da Póvoa de Santa Iria (ACAPSI), num percurso acompanhado pela Banda de Música dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria. Já no recinto da ACAPSI realizou-se a cerimónia religiosa e a actuação do Grupo de Danças e Cantares Mulheres Avieiras, que abriu o espectáculo com o Hino da Mulher Avieira.