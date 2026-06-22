Romaria a Nossa Senhora de Alcamé voltou a reunir centenas de fiéis em VFX

Centenas de fiéis participaram na tradicional Romaria a Nossa Senhora de Alcamé, no último fim-de-semana em Vila Franca de Xira, como acontece todos os anos, renovando uma das mais emblemáticas manifestações de fé, cultura e identidade ribatejana. A celebração teve lugar na Capela de Nossa Senhora de Alcamé, situada no coração da lezíria, onde se reuniram fiéis, cavaleiros, campinos, associações, tertúlias e população em geral, num momento marcado pela devoção, pelo convívio e pela valorização das tradições locais. Considerada uma das mais simbólicas romarias da região ribatejana, esta celebração está profundamente ligada à tradição agrícola e à identidade do campo. Nossa Senhora de Alcamé é reconhecida como padroeira dos campinos, reunindo anualmente trabalhadores rurais, famílias e peregrinos que mantêm viva uma tradição de longa data. A romaria inclui habitualmente uma peregrinação entre Vila Franca de Xira e a ermida, localizada em plena lezíria, num percurso que simboliza a ligação entre a comunidade, a terra e a fé. A celebração integra ainda momentos marcantes como a bênção dos campos e do gado, a eucaristia campal e a tradicional procissão em redor da ermida. A Junta de Freguesia e a Câmara de Vila Franca de Xira também estiveram presentes na romaria. Entre expressões de fé, património cultural e a paisagem única das lezírias, a Romaria a Nossa Senhora de Alcamé mantém-se como um dos mais importantes símbolos do património material e imaterial de Vila Franca de Xira, afirmando-se como um encontro que celebra as raízes, a memória e a identidade ribatejana.