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Cultura | 22-06-2026 18:00

VOLver com programação cultural em rede entre Barquinha e Torres Novas

cinema ecran cinema
foto ilustrativa
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Promovido pelos municípios de Torres Novas e de Vila Nova da Barquinha, o VOLver apresenta-se como um projecto de programação cultural em rede que procura aproximar comunidades através da arte.

Os concelhos de Vila Nova da Barquinha e de Torres Novas vão acolher entre junho e novembro dezenas de iniciativas culturais no âmbito do VOLver, programa cultural em rede que junta aqueles dois municípios. A programação integra propostas de novo circo, 'videomapping', cinema, música, teatro, dança e magia, repartidas pelos dois concelhos e com entradas gratuitas.

O programa apresenta uma oferta cultural diversificada, distribuída por vários espaços urbanos e associativos dos dois concelhos, assumindo-se como um convite à participação da comunidade e à fruição cultural em diferentes contextos e localidades do território. Entre Junho e Novembro, o cartaz reúne espetáculos para públicos de várias idades, incluindo o novo circo “Monotrux”, o 'videomapping' “Volver à Matriz”, sessões de cinema ao ar livre com o filme “O Fantasma de Canterville”, concertos, teatro, encontros de ranchos folclóricos e de bandas filarmónicas, bem como propostas de magia contemporânea.

A edição deste ano arranca nos dias 20 e 21 de Junho com “Monotrux”, espectáculo de novo circo apresentado, respetivamente, em Casais Martanes, no concelho de Torres Novas, e no Largo 1.º de Dezembro, em Vila Nova da Barquinha. Em Agosto, o programa inclui o espectáculo de 'videomapping' “Volver à Matriz”, apresentado na Igreja Matriz de Vila Nova da Barquinha e no Largo da Igreja de Nossa Senhora da Graça, em Lapas, Torres Novas, numa retrospectiva visual dedicada aos quatro anos do projeto cultural.

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