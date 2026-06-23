Espaço Cidadão inaugurado em São Vicente do Paúl aproxima serviços da população

O novo Espaço Cidadão de São Vicente do Paúl foi inaugurado oficialmente esta terça‑feira nas instalações da Junta de Freguesia, num momento considerado “importante” para a comunidade local. O serviço passa a disponibilizar, num único balcão, vários atendimentos da Administração Pública, permitindo aos cidadãos tratar de assuntos do dia‑a‑dia de forma mais simples, rápida e cómoda, sem necessidade de deslocações a outras localidades.

A criação do Espaço Cidadão representa, segundo a autarquia, “mais uma conquista para a freguesia” e um passo significativo na melhoria dos serviços prestados à população, reforçando a acessibilidade e a proximidade no atendimento.

A cerimónia contou com a presença de várias entidades e moradores que quiseram associar‑se ao momento, que simboliza um investimento no presente e no futuro de São Vicente do Paúl.