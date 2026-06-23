Jovens de Alverca reunidos em residência artística dedicada às artes performativas

A Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo acolheu, entre 1 e 3 de Junho, mais uma edição do MEET'ENCENA, programa municipal dedicado às artes performativas que proporcionou a cerca de 20 jovens do concelho uma experiência intensiva de formação, criação e partilha artística.

Integrada no Programa ME(E)TAMORFOSE, que inclui também as iniciativas MEET'ARTE e MEET'FOTO, esta edição teve como principal objectivo estimular o desenvolvimento de competências técnicas e artísticas, promovendo o contacto directo dos participantes com diferentes linguagens e metodologias das artes performativas.

Ao longo dos três dias de residência artística, explica a Câmara de Vila Franca de Xira, os jovens participaram em workshops e sessões práticas orientadas pelos artistas e formadores Mariana Trindade, Pedro Pedrosa e Tiago Negrão Pinheiro, elementos do colectivo Os Impromix. As actividades centraram-se na comunicação e no improviso, proporcionando momentos de aprendizagem, descoberta e exploração de novas formas de expressão criativa.

Mais do que um espaço de formação, o MEET'ENCENA afirmou-se como um contexto privilegiado de experimentação artística, incentivando o trabalho colaborativo, a criatividade e a partilha de experiências entre participantes e formadores.

A iniciativa reforça o compromisso municipal com a valorização do talento jovem, o acesso à criação artística e o desenvolvimento cultural, promovendo uma participação ativa da juventude na vida cultural do concelho.