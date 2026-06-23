Maria Bertrand é a Rainha das Vindimas do Concelho de Azambuja

A candidata da freguesia de Vale do Paraíso, Maria Bertrand, foi eleita Rainha das Vindimas do Concelho de Azambuja, na gala realizada no dia 20 de Junho. Por coincidência, o evento teve lugar em Vale do Paraíso, assinalando o fim do reinado de Constança Alexandre, natural da mesma freguesia.

À coroa de rainha, Maria Bertrand juntou, ainda, o Prémio Fotogenia. O título de 1.ª Dama de Honra foi conquistado por Carolina Silva, representando a Freguesia de Aveiras de Cima, enquanto a escolha do júri para 2.ª Dama de Honra recaiu em Diana Ferreira, candidata da União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa. Nesta edição, o Prémio Simpatia, votado pelas próprias concorrentes, foi atribuído a Sara Oliveira, de Vila Nova da Rainha.

A iniciativa é uma organização do Município de Azambuja, com a colaboração das juntas de freguesia do concelho. Apesar de ser uma competição, a autarquia pretende celebrar a juventude, os valores da identidade local e o espírito de coesão de todo o concelho. O espectáculo foi composto pelos habituais três desfiles das candidatas, que se apresentaram primeiro em traje regional, depois em roupa casual e, por fim, em vestido de noite. Quer nos desfiles, quer nas mensagens-convite que deixaram, ao vivo, a todo o público, todas as jovens arrebataram muitos aplausos das respectivas claques de apoio.

A gala contou ainda com momentos de animação, com as actuações do colectivo de música e dança ‘Show People’, do duo de acrobatas Jocka e Raquel Narciso e, na última parte, com música do cantor FF.

A nova Rainha das Vindimas do Concelho de Azambuja, Maria Bertrand, tem desde já um compromisso agendado para o próximo mês de Setembro, altura em que será a representante de Azambuja na eleição da Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal, uma organização da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho.