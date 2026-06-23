Mercado da Bagageira dedicado à reutilização de vestuário e acessórios

A União de Freguesias de S. João Baptista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar, vai levar a cabo, dia 27 de Junho, sábado, na Várzea Pequena, uma iniciativa designada Mercado da Bagageira, dedicada à reutilização de vestuário, calçado, acessórios de moda e bijuteria em segunda mão.

Segundo informação da autarquia, o Mercado da Bagageira funcionará entre as 09h30 e as 17h30 e reunirá vendedores particulares que terão a oportunidade de dar uma nova vida a peças que já não utilizam, proporcionando aos visitantes a descoberta de artigos únicos, originais e a preços acessíveis.

“Mais do que um mercado de artigos em segunda mão, esta iniciativa pretende demonstrar que a moda sustentável pode ser criativa, acessível e inspiradora, contribuindo simultaneamente para a protecção do ambiente, para a redução do desperdício têxtil e para a promoção de hábitos de consumo mais conscientes”, é explicado.

O Mercado da Bagageira contará igualmente com uma zona de comes e bebes, dinamizada pela Associação Cultural e Desportiva dos Bombeiros de Tomar (ACDBBT), cujas receitas contribuirão para apoiar a actividade desenvolvida por esta instituição ao serviço da comunidade.

A componente educativa e de sensibilização para a moda sustentável será assegurada através de sessões gratuitas de aconselhamento de styling e upcycling, dinamizadas por Dália Dâmaso, que decorrerão no Coreto da Várzea Pequena, entre as 10h00 e as 12h00 e das 14h00 às 16h00.