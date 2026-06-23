Passerelle d’Ouro celebra três décadas de elegância em Vila Franca de Xira

A icónica Praça de Toiros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira, vestiu-se de gala na última semana para acolher a 30ª edição da Passerelle d’Ouro. Tendo como temas centrais a ternura, a união, a sabedoria e a partilha, o evento transformou o histórico recinto numa passerelle de afectos e cumplicidades intergeracionais. A condução do espectáculo ficou a cargo de João Baião, que partilhou o palco com a cantora Micaela, responsável não só pela co-apresentação mas também pela interpretação de dois temas musicais que conquistaram o público.

O grande destaque da noite foi a moldura humana que desfilou perante uma plateia completamente esgotada. Mais de 150 modelos do concelho, com idades entre os 4 e os 95 anos, partilharam a passerelle com os consagrados manequins profissionais Afonso Vilela, Merche Romero, Sylvie Dias e Valter Carvalho. Ao som dos ritmos escolhidos pelo DJ Francisco Gil, foram apresentadas as mais recentes tendências de moda e cabelo, num forte testemunho da vitalidade da comunidade.

A animação cultural foi outro dos pontos altos do evento, com uma forte componente artística e associativa. O palco recebeu actuações que variaram entre o fado, o flamenco e as vibrantes homenagens a referências da música nacional como António Variações e Mariza, protagonizadas por Ana Rita d’Água, Beatriz Felizardo, Carolina Cardetas, Jéssica Ângelo, Ricardo Neiva, Rodrigo Marinho e Noninho Navarro. A riqueza etnográfica e musical da região esteve ainda representada pelas participações da Banda do Ateneu Artístico Vilafranquense, da Fanfarra dos Bombeiros de Alenquer, do Rancho Típico Avieiros de Vila Franca de Xira, do Rancho Folclórico “Os Alegres Bragadenses”, do grupo Sevilhanas.Com e de vários campinos.

Com direcção artística de Joaquim Salvador, esta edição comemorativa assumiu também um papel de relevância social e económica. O certame envolveu 20 instituições, entre comissões de reformados do concelho e IPSS da área da deficiência, contando com a participação de 122 idosos, 45 jovens e 14 crianças. No que toca ao tecido empresarial da região a iniciativa contou com o apoio de 19 lojas do comércio local, 10 cabeleireiros e 2 maquilhadores.

No momento dos discursos, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, dirigiu um agradecimento a todos os modelos, lojistas, cabeleireiros, maquilhadores e apresentadores que ajudaram a construir a história destas 30 edições. O autarca sublinhou que a Passerelle d’Ouro é uma iniciativa única na região que continuará a fazer parte da agenda do concelho, justificando que o evento cumpre o propósito fundamental de aproximar gerações distintas numa grande celebração repleta de orgulho e alegria.