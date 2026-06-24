Cultura | 24-06-2026 12:12
Livro sobre a História de Alcanede apresentado em Santarém
Luís Duarte Melo
O livro "Instituições, Famílias & Figuras na História de Alcanede", de Luís Duarte Melo, vai ser apresentado esta quinta-feira, 25 de Junho, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém.
O livro "Instituições, Famílias & Figuras na História de Alcanede", de Luís Duarte Melo, vai ser apresentado esta quinta-feira, 25 de Junho, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém. A apresentação vai estar a cargo do professor e historiador Vítor Serrão.
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