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Cultura | 24-06-2026 12:12

Livro sobre a História de Alcanede apresentado em Santarém

Livro sobre a História de Alcanede apresentado em Santarém
Luís Duarte Melo
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O livro "Instituições, Famílias & Figuras na História de Alcanede", de Luís Duarte Melo, vai ser apresentado esta quinta-feira, 25 de Junho, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém.

O livro "Instituições, Famílias & Figuras na História de Alcanede", de Luís Duarte Melo, vai ser apresentado esta quinta-feira, 25 de Junho, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém. A apresentação vai estar a cargo do professor e historiador Vítor Serrão.

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