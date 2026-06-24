Santarém recebe a XII edição do “Arte d’Educar”

A Escola Superior de Saúde de Santarém recebe, no dia 8 de Julho, a XII edição do encontro “Arte d’Educar”, uma iniciativa promovida pelo Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano. Este ano, o evento é subordinado ao tema “Ser (ou não ser) professor? Eis a questão!” e contará com a participação do professor António Sampaio da Nóvoa, da psicóloga Ana Isabel Lage e da professora e deputada à Assembleia da República, Inês Barroso.

