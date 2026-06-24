Cultura | 24-06-2026 15:00
Santarém recebe a XII edição do “Arte d’Educar”
Iniciativa do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano decorre no dia 8 de Julho, na Escola Superior de Saúde de Santarém.
A Escola Superior de Saúde de Santarém recebe, no dia 8 de Julho, a XII edição do encontro “Arte d’Educar”, uma iniciativa promovida pelo Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano. Este ano, o evento é subordinado ao tema “Ser (ou não ser) professor? Eis a questão!” e contará com a participação do professor António Sampaio da Nóvoa, da psicóloga Ana Isabel Lage e da professora e deputada à Assembleia da República, Inês Barroso.
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