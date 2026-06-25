Cultura | 25-06-2026 16:35
Feira de São Pedro em Alvega até domingo
FOTO - CM Abrantes
Evento decorre de 25 a 28 de Junho e conta com artesanato, tasquinhas e animação musical.
A Câmara Municipal de Abrantes aprovou a atribuição de um apoio no valor de 1.500 euros à União de Freguesias de Alvega e Concavada para a realização da Feira de São Pedro, que decorre entre 25 e 28 de Junho, na Praça da República, em Alvega.
O certame inclui artesanato, tasquinhas promovidas por associações locais, stands de promoção de actividades locais, espetáculos para crianças e animação musical com o Grupo de Concertinas de Abrantes e Marco Morgado, Zé Pedro, Elsio Nunes e Rasilmar.
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